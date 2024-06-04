Польский пророссийский политик Гжегож Браун снял флаг Украины, который висел на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове. Об этом он сообщил в соцсети Х и обнародовал соответствующее видео.
"Флаг Украины, который оказался не там, как честный находчик, передаю в консульство в Кракове", - подписал видео политик.
Добавим, что Гжегож Браун является кандидатом от партии "Конфедерация" на выборах в Европейский парламент.
Скандалы с польскими политиками
Акцию с зерном на границе Украины организовал маргинальный польский политик Рафал Маклер. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.
Там отметили, что партия "Конфедерация" выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с Российской Федерацией. Политсила не пользуется широкой поддержкой поляков. При этом сам Маклер баллотировался в 2019 году в польский Сейм, но в парламент не прошел.
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