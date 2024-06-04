По словам Гжегожа Брауна, украинский флаг висел в "неправильном месте"

Польский пророссийский политик Гжегож Браун снял флаг Украины, который висел на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове. Об этом он сообщил в соцсети Х и обнародовал соответствующее видео.

"Флаг Украины, который оказался не там, как честный находчик, передаю в консульство в Кракове", - подписал видео политик.

Добавим, что Гжегож Браун является кандидатом от партии "Конфедерация" на выборах в Европейский парламент.

Скандалы с польскими политиками

Акцию с зерном на границе Украины организовал маргинальный польский политик Рафал Маклер. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Там отметили, что партия "Конфедерация" выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с Российской Федерацией. Политсила не пользуется широкой поддержкой поляков. При этом сам Маклер баллотировался в 2019 году в польский Сейм, но в парламент не прошел.

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