Партия этого политика выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ.

Акцию с украинским зерном на украино-польской границе организовал маргинальный польский политик Рафал Маклер.

"Накануне на границе Украины и Польши польские протестующие высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур. Эту акцию организовал Рафал Маклер - один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании и лидер Люблинской ячейки маргинальной партии"Конфедерация", - отметили в сообщении в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Согласно данным Центра, эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ. Партия не пользуется широкой поддержкой поляков. Сам Маклер баллотировался в Сейм в 2019 году, но безуспешно.

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"Очередная акция Маклера явно отвечает интересам РФ, которая заинтересована в конфликте между украинцами и поляками и уменьшении поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, эта акция пригодилась полукриминальным польским кругам, которых подозревают в рейдерских схемах на рынке перевозок в ЕС", - подчеркивают в ЦПД.

В СНБО подчеркивают, что деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши.

Блокада границы с Украиной - главные новости

Польские фермеры анонсировали с 9 февраля возобновление блокады движения украинских перевозчиков на пунктах пропуска. Причиной таких действий фермеры называют "решение Брюсселя об импорте сельхозпродукции из Украины и пассивность польского правительства".

10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика".

11 февраля в интернет-сети было распространено видео, на котором зафиксировано, как перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры-протестующие высыпали зерно из нескольких украинских фур.

Автор видео рассказал, что блокировщики срезали пломбы с грузовиков с помощью болгарки. Как отмечается в сообщении, на месте работала полиция. У польских фермеров и украинских водителей, чье зерно высыпали, взяли данные.

По состоянию на сегодняшнее утро, блокировка происходила на двух направлениях со стороны - Ягодин и Рава-Русская, там образовались очереди грузовых транспортных средств. Впоследствии из ГНСУ сообщили, что польские фермеры усилили блокаду границы - начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска и снова заблокировали "Шегини".

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