Действия россиян вовремя заметили бойцы ВСУ. Сложилось не так, как хотелось врагам.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий раскрыл, какая ситуация сейчас в Первомайском, и рассказал историю "подмены" триколора оккупантов на флаг Украины.

Об этом он сказал в эфире КИЕВ24 live, комментируя ситуацию на Авдеевском направлении. По его словам, бои идут уже непосредственно в Первомайском.

"Бои продолжаются в самом Первомайском. Враг туда пытается... не пытается - он туда продвигается постоянно. И скажем, даже сегодня утром они гражданскими машинами пытались туда проехать", - отметил Цехоцкий.

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Он добавил, что интенсивностью штурмов, артиллерийскими и минометными обстрелами, запусками дронов и т.д. россияне пытаются истощить оборону украинских войск.

"Еще их не было в Первомайском, там группа прорвалась, и в первую очередь, они свой триколор пытались прицепить на разрушенное здание школы. Вовремя были замечены и, скажем, этот триколор был уничтожен. И наш боец, нашей бригады, показал на весь мир наш украинский флаг", - рассказал офицер.

Война в Украине - последние новости о боях с оккупантами

Сегодня в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что в течение минувших суток на Авдеевском направлении украинские воины сдержали 11 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Ранее соучредитель DeepState Роман Погорелый раскрыл тактику, к которой прибегают ВСУ на самых критических точках фронта. В частности, она используется в районе Авдеевки.

Так, по его словам, наши войска жгут и уничтожают "норы", в которых пытаются закрепиться оккупанты. Армия России, продвигаясь дальше, пытается максимально окопаться на занятых участках. Если их вовремя не выбивать, то дальше становится сложнее.

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