Американец заверил, что не знает, о чем его помощница могла договариваться с киллером.

Американец Курт Джейкоб Гросанс, которого подозревают в покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, заявил, что не договаривался с киллером, ведь не понимает украинского языка.

Об этом сообщают Ґрати.

Читайте такжеСтало известно, кого из украинских министров хотели убитьВо время судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам дела, американец Гросанс подчеркнул, что не понимает украинского языка и не знает, о чем его помощница могла договариваться с киллером.

В то же время вторая фигурантка дела, помощница Гросанса Елена Богач, не признала вину и сказала, что помогала американцу вести бизнес, а о его конфликте с действующим министром она ничего не знает.

Как сообщал УНИАН, МВД предотвратило покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Дело было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им любой государственной должности.

Сегодня Печерский суд Киева избрал гражданину США Курту Джейкобу Гросансу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о планировании покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

Автор: Марта Гичко