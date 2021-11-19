МВД предотвратило покушение на Романа Лещенко.

Печерский суд Киева избрал гражданину США Курту Джейкобу Гросансу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о планировании покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Офисе генерального прокурора.

Также мера пресечения в виде содержания под стражей избрана его помощнице Елене Богач.

"Обоим содержание под стражей", - отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, МВД предотвратило покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Читайте такжеВ МВД раскрыли заказчиков покушения на министра агрополитики Лещенко

Дело было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им любой государственной должности.

Заказчиками убийства были гражданин США и гражданка Украины. Им были предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса.

Автор: Леся Лещенко