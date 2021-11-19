Печерский суд Киева избрал гражданину США Курту Джейкобу Гросансу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о планировании покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.
Эту информацию УНИАН подтвердили в Офисе генерального прокурора.
Также мера пресечения в виде содержания под стражей избрана его помощнице Елене Богач.
"Обоим содержание под стражей", - отметили в Офисе генпрокурора.
Как сообщал УНИАН, МВД предотвратило покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко.
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Дело было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им любой государственной должности.
Заказчиками убийства были гражданин США и гражданка Украины. Им были предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса.