Журналист усомнился, что будущие президенты России захотят возвращать Украине оккупированный Крым и Донбасс.

Преемники президента РФ Владимира Путина не будут спешить возвращать оккупированные Донбасс и Крым, после его ухода в Кремль могут прийти другие люди, враждебные по отношению к Украине.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

Гордон допустил, что новое руководство РФ может проводить более плохую политику, чем нынешний президент РФ.

"Там подрастают такие отъявленные отбитые ребята как Прилепин, антиукраинисты. Поэтому я не жду в ближайшее время каких-то подвижек. Дело в том, что даже если Путина не будет, даже если Навальный придет к власти… Навальный такой же русский шовинист, как и Путин, если не больше. И Украины для Навального тоже не существует. Чтобы мы не питали себя какими-то иллюзиями. Хотя он, конечно, против Путина, он вскрывает все раны и промахи этого режима, коррупцию. Но это не значит, что если завтра вдруг Навальный станет президентом России, мы тут же Крым получим и Донбасс. Да нет, можем еще чего-то недосчитаться", - отметил Гордон.

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Он также спрогнозировал, что Путин не решится открыто вторгнуться в Украину, но сделаем все для ухудшения ее отношений со странами-соседями.

"Они понимают, что прямое вторжение России сегодня невозможно на территорию Украины, но существуют же гибридные методы ведения войны. И в частности это подрыв отношений Украины с соседями", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гордон назвал три направления, с которых Россия может напасть на Украину.

Автор: Виолетта Орлова