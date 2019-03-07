На Донбассе ликвидировали боевика-друга Прилепина с позывным "Док" (фото)
13:47, 07 марта 2019Война
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Убитый «Док» был командиром роты в батальоне, которым до бегства из зоны боевых действий руководил Прилепин.
Facebook Захар Прилепин
В районе операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали боевика с позывным «Док». Наемник был другом скандально известного российского писателя Захара Прилепина, который с оружием в руках «защищал» «русский мир» на Донбассе.
Об этом Захар Прилепин сообщил в Facebook.
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Убитый «Док» был командиром роты в батальоне, которым до бегства из зоны боевых действий руководил Прилепин.
«Док погиб. Командир роты в нашем батальоне. Мой друг», - написал Прилепин.
Как сообщал УНИАН, боевики не пропустили гумпомощь на оккупированный Донбасс.
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