"Байрактары" рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые.

Советник главы ОП Михаил Подоляк встретился с создателем боевых дронов, которые ВСУ активно применяют против российской техники, Халуком Байрактаром.

Об этом Подоляк написал в Twitter, выложив совместное фото с Халуком Байрактаром.

Он назвал турецкий дрон "супероружием" в руках наших военных.

"Российская бронетехника безупречно горит в наших замечательных полях. И будет гореть дальше. Потому что "Байрактари" идеально решают любые задачи – незаметно, страшно, разрушительно. Всегда буду благодарен автору и отцу супероружия, за то, что мы победим", - высказался советник главы ОП.

Сейчас ВСУ активно используют турецкие БПЛА в борьбе с техникой оккупантов. По словам главнокомандующего Валерия Залужного, на складах нет ни одного указанного дрона - все у защитников.

"Байрактары" рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые.

Первые турецкие БПЛА Украина получила в 2019 году, а в феврале 2022 года Турция и Украина подписали стратегическое соглашение о строительстве завода по производству и ремонту дронов.

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