В Кремле постоянно появляются заявления об отставке министров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что постепенно российская господствующая элита впадает в откровенную панику.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Постепенно русская господствующая элита впадает в откровенную панику. На что указывают сразу три явления", - отметил Подоляк.

По его словам, во-первых, все чаще появляются "странные и откровенные заявления российских топов" иностранным журналистам.

"Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное", - пояснил он.

Во-вторых, об этом свидетельствуют заявления об отставке министров, которые постоянно появляются и "которые никто не спешит удовлетворять".

"Связанные одной цепью. Уже в очереди на "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз)", - добавил советник руководителя ОП.

По его мнению, сомнения у российских чиновников нарастают.

"И третье: практически ежедневно Путин проводит селекторы с расширенным Советом Безопасности. Точнее, сначала расширено, потом - узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении... А параллельно с этим, сумасшедшие пропагандисты, которые практически оказались в свободном плавании, продолжают накачивать и без того забитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то "до последнего русского", - добавил Подоляк.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия несет значительные потери в Украине.

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