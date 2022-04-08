Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что постепенно российская господствующая элита впадает в откровенную панику.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Постепенно русская господствующая элита впадает в откровенную панику. На что указывают сразу три явления", - отметил Подоляк.
По его словам, во-первых, все чаще появляются "странные и откровенные заявления российских топов" иностранным журналистам.
"Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное", - пояснил он.
Во-вторых, об этом свидетельствуют заявления об отставке министров, которые постоянно появляются и "которые никто не спешит удовлетворять".
"Связанные одной цепью. Уже в очереди на "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз)", - добавил советник руководителя ОП.
По его мнению, сомнения у российских чиновников нарастают.
"И третье: практически ежедневно Путин проводит селекторы с расширенным Советом Безопасности. Точнее, сначала расширено, потом - узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении... А параллельно с этим, сумасшедшие пропагандисты, которые практически оказались в свободном плавании, продолжают накачивать и без того забитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то "до последнего русского", - добавил Подоляк.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия несет значительные потери в Украине.