Впервые за год: количество украинцев, не поддерживающих действия Зеленского, превысило число тех, кто их одобряет - опрос

Также отмечается, что действия Кабинета министров одобряют 23%, Верховной Рады - 21% опрошенных в июне граждан.

Действия и заявления президента Владимира Зеленского одобряют 38% опрошенных в июне граждан Украины, тогда как 45% - не одобряют.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного с 20 по 23 июня исследования Киевского международного института социологии, обнародованные на сайте КМИС.

«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что действия Кабинета министров одобряют 23% опрошенных (в мае - 24%), не одобряют - 59% (в мае - 61%). «Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 36 процентных пунктов. По сравнению с маем баланс оценок действий правительства почти не изменился», - отмечают социологи.

Действия Верховной Рады одобряют 21% украинцев (в мае - 22%), а 62% - не одобряют (в мае - 65%). «Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41 процентный пункт», - говорится в результатах опроса.

Справка. Опрос проведен с 20 по 23 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Как сообщал УНИАН, по данным другого опроса, каждый третий украинец считает, что COVID-19 специально разработали и распространили в мире.

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