Только за текущий год эта сумма увеличилась на 9%.

Украинский малый бизнес хранит на счетах 58 млрд грн, что является самым высоким показателем за последние 9 лет.

Как сообщается на платформе для работы с открытыми данными Опендатабот, такая сумма сохранялась по состоянию на начало сентября 2021 года.

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По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, только за текущий год эта сумма увеличилась на 9%.

Для сравнения, в 2012 году ФОПы хранили в банках 4 млрд грн.

"Увеличение остатка на банковских счетах ФОП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени", — отметил основатель платформы Алексей Иванкин.

По состоянию на 20 октября в Украине активны 1,982 млн ФОПов. Их количество увеличивается, в среднем, на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

Коронавирус и помощь ФОПам:

30 марта Верховная Рада приняла закон, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах "красной" зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов "красной" карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале "Дія".

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

В тот же день, 20 апреля 2021 года, ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч.

Автор: Екатерина Жирий