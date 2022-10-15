Наименование должно принудить российское государство к размышлениям.

Варшавский городской совет переименовал пешеходно-велосипедный маршрут, расположенный вдоль улицы Бельведерской возле посольства России, в Аллею жертв российской агрессии.

Об этом сообщает TVN24.

В обосновании соответствующего постановления указано, что название соответствует предложенному месту расположения, учитывая российскую агрессию против Украины, которая продолжается.

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Также указано, что "наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлениям и действиям российскую державу".

За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов мэрии, двое высказались против.

Документ о переименовании вступит в силу через 14 дней после его опубликования в официальном вестнике.

Переименование улиц из-за войны в Украине: известные случаи

После полномасштабного вторжения России в Украину в городах стран-партнеров неоднократно переименовывали улицы. Новые название часто содержат упоминание о кровавой войне России против Украины или выражают поддержку украинскому народу.

Ко Дню Независимости Украины 24 августа прошла акция, к которой присоединились 14 стран. В знак солидарности с Украиной Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей. В частности, в Нью-Йорке появился "Украинский путь".

Также недавно городской совет польского Белостока принял решение переименовать один из кольцевых перекрестков в "Свободной Украины".

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