Посол Украины в США назвала это "чрезвычайно символическим" событием.

Ко Дню Независимости Украины завершилась процедура переименования перекрестка в районе Брайтон-Бич, который считается "самым русским" районом Нью-Йорка, в Ukrainian Way (Украинский путь).

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Каждый может внести вклад в нашу борьбу за независимость и каждый вклад важен!", – написала она.

Посол рассказала о "чрезвычайно символическом" событии, которое произошло в День Независимости Украины.

Именно сегодня перекресток Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню (этот микрорайон Бруклина еще называют "Маленькая Одесса") окончательно переименовали в Ukrainian Way (Украинский путь).

"Вся наша неутомимая община – большая благодарность Вам за то что не только сгенерировали эту идею, но и довели ее до полного исполнения!",– написала Маркарова.

Напомним, с середины 1970-х район Брайтон-Бич стал известен как место компактного проживания русскоязычных мигрантов из стран бывшего СССР. Здесь расположены многочисленные магазины, кафе и рестораны с русскими товарами и блюдами, образовательные центры, русскоязычные СМИ и тому подобное. В путеводителях район также из-за большой численности советских эмигрантов называют "краем пельменей, матрешек и водки".

14 июля городской совет Нью-Йорка одобрила законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь.

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