Трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от России, которая началась за много лет до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Польша 1 октября начала получать газ новым трубопроводом Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море.

Об этом сообщил польский оператор газопровода Gaz-System, пишет Reuters .

Отмечается, что новый трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от России. Это направление Варшава выбрала за много лет до того, как февральское вторжение РФ в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис в Европе.

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По данным Gaz-System, поставки стартовали сегодня утром, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу 1 октября составили 62,4 млн кВтч.

Сам трубопровод имеет годовую пропускную способность 10 млрд кубометров.

Газопровод Baltic Pipe: что о нем известно

Проект Baltic Pipe - это стратегический инфраструктурный проект, направленный на создание нового коридора поставки газа на европейский рынок.

В мае 2020 года шведское правительство одобрил строительство газопровода Baltic Pipe. В Польше разрешение было выдано еще 22 апреля, а в Дании - 25 октября 2019 года. После одобрения Швеции проект "Балтийская труба" вступил в фазу реализации.

Польша завершила прокладку морского отрезка газопровода Baltic Pipe в ноябре 2021 года.

Его официально запустили через день после того, как было обнаружено виток в подводных газопроводах Nord Stream, которые соединяют Россию с Европой.

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