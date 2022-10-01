Польша 1 октября начала получать газ новым трубопроводом Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море.
Об этом сообщил польский оператор газопровода Gaz-System, пишет Reuters .
Отмечается, что новый трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от России. Это направление Варшава выбрала за много лет до того, как февральское вторжение РФ в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис в Европе.
По данным Gaz-System, поставки стартовали сегодня утром, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу 1 октября составили 62,4 млн кВтч.
Сам трубопровод имеет годовую пропускную способность 10 млрд кубометров.
Газопровод Baltic Pipe: что о нем известно
Проект Baltic Pipe - это стратегический инфраструктурный проект, направленный на создание нового коридора поставки газа на европейский рынок.
В мае 2020 года шведское правительство одобрил строительство газопровода Baltic Pipe. В Польше разрешение было выдано еще 22 апреля, а в Дании - 25 октября 2019 года. После одобрения Швеции проект "Балтийская труба" вступил в фазу реализации.
Польша завершила прокладку морского отрезка газопровода Baltic Pipe в ноябре 2021 года.
Его официально запустили через день после того, как было обнаружено виток в подводных газопроводах Nord Stream, которые соединяют Россию с Европой.