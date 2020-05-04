У Зеленского предлагают расширить ТКГ в Минске: к переговорам приобщат Кабмин и парламент, а у Кучмы будет заместитель

По словам руководителя Офиса президента, к подгруппам в ТКГ присоединятся представители министерств и Верховной Рады.

Украина выступает за повышение уровня представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, приобщив к переговорному процессу вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который станет заместителем представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

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Ермак подчеркнул, что сегодня очень важно дать новый импульс Минскому процессу. «И Украина это делает: сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представления делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе», - заявил он.

«То есть, теперь рядом с руководителем нашей делегации Леонидом Кучмой (второй президент Украины - УНИАН) его заместителем становится вице-премьер-министр Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем заместитель министра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены», - сообщил он.

По словам Ермака, Украина готова и будет делать все, чтобы выполнить взятые на себя обязательства во время саммита в "нормандском формате" в Париже.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина на заседании ТКГ категорически отвергла возможность предоставления ОРДЛО особого статуса.