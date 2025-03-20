Украина подготовит список объектов гражданской инфраструктуры, которые не должны подвергаться атакам со стороны РФ, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующий понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится еще одна встреча делегаций Украины и США. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зеленский напомнил об успешной встрече украинской и американской делегации в городе Джидда, которая состоялась 11 марта. Тогда Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.

"После этого был контакт американцев и россиян, и снова, мне кажется, люди сделали шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня... Мы готовы лучше шаги вперед делать, но готовы в партнерстве с американцами сделать теперь и шаг назад, и говорить о частичном прекращении огня", - сказал Зеленский.

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Также президент Украины объяснил, что будет дальше после его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Содержание следующий - прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть, без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также, звучит так - другую гражданскую инфраструктуру", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что поднял этот вопрос во время разговора с Трампом и сказал, что украинская сторона подготовит перечень объектов гражданской инфраструктуры.

"Я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем, дай Бог, стороны договорятся на следующей, ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут технические наши команды. Я так понимаю, структура такова, что будет встреча Украины с Америкой, а затем - Америки с Россией. Или это будут параллельные такие встречи в одной стране на одну тематику", - подчеркнул Зеленский.

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