В ближайшие дни в Саудовской Аравии состоится встреча между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Участие во встрече высшее руководство стран не будет принимать.
Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Во время брифинга ее спросили о том, кто же будет говорить с представителями РФ, на что она ответила, что это будут "высокопоставленные сотрудники".
"Это все, что я могу сказать. Это будет не высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни", – заявила Брюс.
Она также добавила, что по ее мнению, результаты "мы увидим очень скоро".
Встреча США и РФ в Саудовской Аравии
23 марта должен состояться новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии. Будут говорить о войне, которую РФ ведет против Украины.
Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что переговоры будут направлены на "расширение частичного перемирия".
"Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", – сказал он.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк акцентировал, что Украина участия в этих переговорах принимать не будет. По его словам, встреча будет иметь двусторонний характер – между США и Россией.