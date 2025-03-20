Катерина Черновол

Известно, что американскую сторону представят "высокопоставленные сотрудники".

В ближайшие дни в Саудовской Аравии состоится встреча между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Участие во встрече высшее руководство стран не будет принимать.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Во время брифинга ее спросили о том, кто же будет говорить с представителями РФ, на что она ответила, что это будут "высокопоставленные сотрудники".

"Это все, что я могу сказать. Это будет не высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни", – заявила Брюс.

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Она также добавила, что по ее мнению, результаты "мы увидим очень скоро".

Встреча США и РФ в Саудовской Аравии

23 марта должен состояться новый раунд переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии. Будут говорить о войне, которую РФ ведет против Украины.

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что переговоры будут направлены на "расширение частичного перемирия".

"Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", – сказал он.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк акцентировал, что Украина участия в этих переговорах принимать не будет. По его словам, встреча будет иметь двусторонний характер – между США и Россией.

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