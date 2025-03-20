В ходе такой "челночной дипломатии" в Эр-Рияде будет выяснено, какие позиции сейчас занимают стороны.

На этой неделе в Саудовской Аравии состоятся так называемые "непрямые переговоры" между Украиной и Россией. Об этом сообщил специальный представитель президента США Дональда Трампа в Украине, отставной генерал Кит Келлогг.

В интервью ABC News он пояснил, что в Саудовской Аравии будут работать технические группы. На переговорах будут как Украина, так и Россия – однако американские представители будут работать с ними в разных комнатах.

По словам Келлога, на переговорах будут присутствовать часть его команды, команды советника по вопросам нацбезопасности Майкла Волца, госсекретаря США Марка Рубио, а также директор планирования политики США Майкл Антон.

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"Это будут переговоры по принципу близости, то есть одна группа будет в одной комнате, другая группа – в другой. Они будут сидеть, разговаривать, ходить туда-сюда, вроде челночной дипломатии в отеле. Так это будет работать. А потом мы выясним, какие позиции занимают стороны", – заявил Келлог.

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