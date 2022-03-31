Также в Турции отметили, что сейчас работают над организацией встречи министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и России - Сергея Лаврова.

По итогам переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что некоторые вопросы стороны больше не обсуждают.

В частности это вопрос русского языка и демилитаризации, сказал он, передает издание Hürriyet.

"Мы видим, что некоторые вопросы больше не обсуждаются. Украина говорит, что будет проводить беспристрастную политику, но и заявила, что для этого должны быть гарантии. Также не обсуждается вопрос русского языка. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше", – отметил турецкий министр.

Чавушоглу добавил, что вопрос оккупированного Крыма и Донбасса делегации также не обсуждают, поскольку вопрос статуса этих территорий будут обсуждать лидеры Украины и России.

Чавушоглу также отметил, что сейчас Турция пытается организовать встречу министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и России - Сергея Лаврова. Однако дата таких переговоров еще не определена. "Мы не можем назвать точную дату, но стороны сказали, что встреча на более высоком уровне может состояться через 1-2 недели", - сказал Чавушоглу.

Турецкий министр подчеркнул, что именно встреча министров будет предшествовать переговорам на самом высоком уровне - между Зеленским и Путиным.

При этом Чавушоглу сказал, что пока в Турции не видят реализации результатов стамбульских переговоров.

Как сообщал УНИАН, следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями относительно прекращения войны в Украине состоится 1 апреля в формате видеоконференции.

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