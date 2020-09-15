По мнению спикера ВР, изменение локации не повлияет на качество работы.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит смысла переносить из Минска переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из каналов.

Отвечая на вопрос о целесообразности переноса переговорной площадки из Минска в другой город из-за ситуации в Беларуси, спикер заметил: "Моя личная позиция - нет ... Это было и раньше, когда еще не было COVID-19, были разговоры: Астана, еще какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы".

Разумков подчеркнул, что на сегодня вообще не видит смысла в каких-то переносах, ведь сейчас переговоры происходят в онлайн-режиме.

"Это алогично сегодня - изменять место, название. Потому что, фактически, место встречи и так не является белорусским или украинским, или в какой-то другой европейской стране", - подытожил председатель ВР.

Возможный перенос переговоров из Минска: что было ранее

26 августа председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил мнение, что сейчас не время говорить о переносе переговоров из Минска. Отвечая на вопрос, не идет ли речь о переносе переговоров из Минска в другое место, другую страну учитывая ситуацию в Беларуси, Кравчук отметил: "Этот вопрос обсуждается ... Идеи разные. Но мы пока работаем в видеорежиме, и для нас этот вопрос не важен. Вот когда мы начнем работать физически и увидим, что происходит, или что произошло в Беларуси, тогда можно будет ставить вопрос о переносе или не переносе. Сейчас этот вопрос не актуален".

Сегодня, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о возможном переносе переговоров ТКГ из Минска пока не время. "По поводу переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Мне кажется, что сегодня из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, в видеоформате мы встречаемся", - заявил он. Зеленский отметил, что Австрия очень поддерживает Украину, в том числе и по санкциям против РФ, и Украина очень благодарна за это, но вопрос о переносе переговоров ТКГ из Минска "сейчас очень рано обсуждать".

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Автор: Татьяна Поляковская