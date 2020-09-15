Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит смысла переносить из Минска переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из каналов.
Отвечая на вопрос о целесообразности переноса переговорной площадки из Минска в другой город из-за ситуации в Беларуси, спикер заметил: "Моя личная позиция - нет ... Это было и раньше, когда еще не было COVID-19, были разговоры: Астана, еще какие-то города назывались. Я думаю, что изменение локации не повлияет на качество работы".
Разумков подчеркнул, что на сегодня вообще не видит смысла в каких-то переносах, ведь сейчас переговоры происходят в онлайн-режиме.
"Это алогично сегодня - изменять место, название. Потому что, фактически, место встречи и так не является белорусским или украинским, или в какой-то другой европейской стране", - подытожил председатель ВР.
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Возможный перенос переговоров из Минска: что было ранее
- 26 августа председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил мнение, что сейчас не время говорить о переносе переговоров из Минска. Отвечая на вопрос, не идет ли речь о переносе переговоров из Минска в другое место, другую страну учитывая ситуацию в Беларуси, Кравчук отметил: "Этот вопрос обсуждается ... Идеи разные. Но мы пока работаем в видеорежиме, и для нас этот вопрос не важен. Вот когда мы начнем работать физически и увидим, что происходит, или что произошло в Беларуси, тогда можно будет ставить вопрос о переносе или не переносе. Сейчас этот вопрос не актуален".
- Сегодня, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о возможном переносе переговоров ТКГ из Минска пока не время. "По поводу переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Мне кажется, что сегодня из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, в видеоформате мы встречаемся", - заявил он. Зеленский отметил, что Австрия очень поддерживает Украину, в том числе и по санкциям против РФ, и Украина очень благодарна за это, но вопрос о переносе переговоров ТКГ из Минска "сейчас очень рано обсуждать".
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