По словам президента, сейчас все заседания Трехсторонней контактной группы проходят в формате видеоконференции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о возможном переносе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска пока не время.

Об этом он сообщил на совместной с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

«По поводу переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Мне кажется, что сегодня из-за COVID-19 не важно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, в видеоформате мы встречаемся», - заявил он.

Зеленский отметил, что Австрия очень поддерживает Украину, в том числе и по санкциям против РФ, и Украина очень благодарна за это, но вопрос о переносе переговоров ТКГ из Минска «сейчас слишком рано обсуждать».

Президент также добавил, что украинская сторона ожидает стабилизации сложной ситуации, которая сложилась в Беларуси.

«Мы ожидаем стабилизации не из-за наших встреч в минском формате, а во-первых, ради мира и спокойствия в Беларуси, а затем уже потому, что у нас там свои заседания», - сказал Зеленский.

Читайте такжеЗеленский назвал сроки новой встречи в "нормандском формате"

Ситуация в Беларуси:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров