Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о возможном переносе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска пока не время.
Об этом он сообщил на совместной с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.
«По поводу переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Мне кажется, что сегодня из-за COVID-19 не важно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, в видеоформате мы встречаемся», - заявил он.
Зеленский отметил, что Австрия очень поддерживает Украину, в том числе и по санкциям против РФ, и Украина очень благодарна за это, но вопрос о переносе переговоров ТКГ из Минска «сейчас слишком рано обсуждать».
Президент также добавил, что украинская сторона ожидает стабилизации сложной ситуации, которая сложилась в Беларуси.
«Мы ожидаем стабилизации не из-за наших встреч в минском формате, а во-первых, ради мира и спокойствия в Беларуси, а затем уже потому, что у нас там свои заседания», - сказал Зеленский.
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Ситуация в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
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