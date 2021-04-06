По словам Резникова, в Беларуси сейчас "доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера".

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе будет искать другую страну для переговоров по Донбассу.

Читайте такжеЗеленский и премьер Катара обсудили главные направления сотрудничества странОб этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Он считает, что сегодня Беларусь находится под влиянием Российской Федерации.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся сегодня карантинные ограничения и будет предложено продолжить те консультации, как и раньше, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать другую страну и другой город ", - сообщил он.

По словам Резникова, в Беларуси сейчас "доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера".

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

Вечером, 31 марта, украинская делегация в ТКГ по результатам заседания проинформировала, что Россия отвергла все просьбы прекратить огонь на фронте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская