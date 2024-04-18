Кулеба и Блинкен отметили настоятельную необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи для Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили совместные глобальные усилия по предоставлению Украине большего количества зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает пресс-служба МИД, Кулеба провел встречу с Блинкеном на полях министерского саммита G7 на Капри. Кулеба выразил благодарность американским партнерам за помощь, в частности, что касается недавних решений о выделении дополнительных систем Patriot от партнеров.

"Роль США в вопросе обеспечения Украины системами противовоздушной обороны является неоценимой, но российский воздушный террор важно остановить как можно скорее", - отметил министр.

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В связи с этим, стороны подробно обсудили совместные глобальные усилия, направленные на то, чтобы как можно скорее предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны "Пэтриот" и ракет к ним.

Кроме того, Кулеба и Блинкен отметили настоятельную необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи для Украины. Отмечается, что это станет сигналом силы и уверенности, что позволит Украине спасти жизни и улучшить ситуацию на поле боя.

"Ни одна другая страна в мире не может равноценно противостоять РФ, учитывая ее ресурсы, политическое влияние и военный потенциал, но я убежден Украина при поддержке своих надежных друзей, таких как Соединенные Штаты, сможет и в дальнейшем сдерживать такого большого агрессора", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что на полях министерского саммита продолжается работа над тем, чтобы союзники предоставили Украине как можно быстрее системы ПВО Patriot. Кулеба подчеркнул, что ключевым элементом в этом вопросе являются последовательные и регулярные поставки средств ПВО.

"Предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности американских Patriot - это не только о человеческих жизнях и защите инфраструктуры, это о безопасности во всем мире", - отметил министр.

"Петриоты" для Украины

Ранее Кулеба заявил, что международные партнеры Украины не предоставляют достаточного количества систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных атак, хотя они имеют в наличии в своих арсеналах более 100 систем Patriot. Глава МИД говорил, что партнеры Украины не проявляли готовности поделиться даже пятью или семью такими системами, а это является минимальным количеством, необходимым Украине для обеспечения значительной дополнительной защиты.

В то же время, 4 апреля, Кулеба после встречи с Блинкеном в Брюсселе сообщил, что США немедленно принимают меры на призыв Украины предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

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