Надо сосредотачиваться исключительно на воплощении плана А и на получении победы Украины в войне, говорит он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил главные семь принципов украинской дипломатии, которых необходимо придерживаться во время войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время выступления на первом Форуме дипломатии военного времени. "Первый - это упрямство. Все переговоры Украины о предоставлении оружия начинались с твердого и однозначного "нет". Абсолютно все. И там, где классический дипломат мирного времени, услышав несколько раз нет, остановился бы, дипломат военного времени не имеет права останавливаться", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что дипломат военного времени должен биться до тех пор, пока не получит положительный ответ "да". "Второй принцип - не бояться ставить друзей в неудобное положение. Обычно с друзьями мы ведем себя особенно ласково. Но, в условиях войны, разница между вами и друзьями заключается в том, что если вы умрете, они возложат цветы на вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью", - сказал Кулеба.

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В частности, он сказал, что если цена выживания также зависит от того, чтобы вытащить друзей из зоны комфорта, то это надо делать. Министр отметил, что может так говорить, потому что на кону - выживание Украины. "Если не работает дружеский тихий разговор за закрытыми дверями - нужно с друзьями говорить откровенно и в присутствии других до тех пор, пока не будет результата", - отметил Кулеба.

Третьим принципом он назвал ненужность плана "Б". "У войны другая психология. Война - это чрезвычайно жесткое столкновение. И поэтому, вопрос не в том, чтобы вообще не иметь плана "Б". Вопрос в том, чтобы в операционной ежедневной деятельности все были сфокусированы исключительно на одном - на достижении плана "А", - подчеркнул Кулеба.

В этой связи, глава МИД рассказал о переписке с одним другом, который спросил о том, когда закончится война. Кулеба ответил, что не знает, когда закончится война, но она завершится победой Украины, и что именно победа и является реальным планом Украины. Компромиссов нет. Кулеба считает, что планы "Б" психологически давят, поэтому надо сосредотачиваться исключительно на плане "А".

Четвертым принципом он назвал максимальное сжатие процесса принятия решений. "Вы знаете, что дипломатия - это процедура. Это максимальное проведение вопроса через все фильтры. И лучше пусть он немного задержится, вылежится, если изменятся обстоятельства, если возникнут дополнительные факторы. Во время войны у тебя нет на это времени. Поэтому, протоколы и процедуры несут потери во время войны. Потому что когда гибнут люди, тебе не до протокола и процедур", отмечает Кулеба.

Он отметил, что за последние два года было много примеров, когда международные партнеры рассказывали, что не могут быстро все делать, потому что есть процедуры. "Но, если правильно построить процесс, каждая страна имеет большое пространство для сжатия принятия решений во время", - сказал Кулеба.

Пятым принципом министр назвал "гибкость решений в стиле меню". "Часто постоянно звучит, что это не меню A La Cart. То есть, вы не можете выбирать из перечня принципов или требований к вам. Вы должны взять все. Но военная дипломатия требует всего искусства сочетания жесткости, принципиальности и гибкости. Как писал Сунь-Цзы: война - это наступление и маневр. Наступление - это там, где ты жесткий и принципиальный. А маневр - это там, где ты проявляешь гибкость", - сказал Кулеба.

В этой связи, он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с Формулой мира, которая содержит пункты, к которым могут присоединиться страны по собственному выбору. "Это уникальное явление для мирного плана", - сказал Кулеба.

Шестым принципом он назвал, что "все говорят со всеми". От топ-официальных лиц до секретарш и помощников. "В стране, которая в войне, должны говорить со своими соответственниками в странах, с которыми надо решать те или иные вопросы", - сказал Кулеба.

Он сказал, что все вертикали власти Украины должны иметь контакты с соответствующими органами своего уровня в других странах. По его словам, в состоянии войны только один МИД не может вытянуть на себе огромный объем коммуникации, который происходит.

Седьмой принцип касается четкости, прямоты и уместности речи в конкретном контексте. "Все знают, что классический дипломат это путаница и перегруженность политесом, и закладывание нескольких сценариев в одно короткое предложение. Потому что никогда не знаешь, как повернется, а выглядеть неуклюжим не хочется. Во время войны лучше выглядеть неуклюже в каком-то случае, чем говорить так, что твои слова не имеют эффекта. Словесное фехтование нужно в мирное время, а во время войны нужно донести сигналы в кратчайшее время до необходимой аудитории. Для этого надо очень хорошо понимать свою аудиторию и говорить с ней коротко, прямо и жестко", - сказал Кулеба.

Отдельно министр сказал, что во время войны все является приоритетом, потому что нет ничего не важного. Основными приоритетами на этот год, по его словам, является получение Украиной систем противовоздушной обороны, в частности Patriot и SAMP/T; Формула мира и инаугурационный саммит в Швейцарии; переговоры о вступлении в Евросоюз и подготовка к саммиту НАТО; развитие отношений с Латинской Америкой; и новая политика в отношении украинцев за рубежом.

"Если мы не изменим свою политику в отношении украинцев за рубежом - ассимиляция произойдет чрезвычайно быстро. Я не принадлежу к тем, кто верит, что большинство тех украинцев, которые уехали, вернутся. Я принадлежу к тем, кто считает, что с ними надо работать, чтобы они остались украинцами", - сказал Кулеба.

В этой связи, он убежден, в вопросе введения множественного гражданства удастся достичь успеха.

Что известно о введении множественного гражданства:

Как сообщал УНИАН, в начале года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

Он пояснил, что это позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам, которые живут в других странах. Также в законопроекте предусмотрено предоставление гражданства иностранцам, которые воюют за Украину.

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