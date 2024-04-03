По его убеждению, вопрос обеспечения Украины надлежащим количеством систем ПВО зависит от политической воли партнеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что международные партнеры Украины не предоставляют достаточного количества систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных атак, хотя они имеют в наличии в своих арсеналах более 100 систем Patriot. Об этом глава МИД сказал в интервью для Reuters.

Кулеба сказал, что будет поднимать тему Patriot на каждой встрече двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО, которое проходит 3-4 апреля в Брюсселе.

"Партнеры предоставили нам различные их системы (противовоздушной обороны). Мы ценим это, но этого просто недостаточно, принимая во внимание масштаб войны", - подчеркнул Кулеба.

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По его словам, партнеры Украины имеют более 100 систем Patriot, но на данный момент пока не проявили готовности поделиться даже пятью или семью такими системами, а это является минимальным количеством, необходимым Украине для обеспечения значительной дополнительной защиты.

"Это такая большая проблема? Неужели нельзя обеспечить Украину на основе минимального запроса?", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Россия в марте выпустила 94 баллистические ракеты, которые намного быстрее, чем более обычные крылатые ракеты, и их труднее сбивать.

По его убеждению, этот вопрос обеспечения Украины надлежащим количеством систем ПВО зависит от политической воли партнеров.

Кулеба сказал, что ему не понятно, почему союзники не предоставляют дополнительные Patriot, особенно когда не сталкиваются с ракетными угрозами, которые Украина имеет ежедневно.

Глава МИД считает, что такая поддержка может помочь победить Россию и сделать невозможным большую войну в Европе.

"Когда я говорю, что в Европе будет война и ракеты будут падать на Брюссель и другие европейские города, я не преувеличиваю. Все это произойдет, если Украина не выиграет в войне с Россией. Поэтому, лучший путь уберечь ваши Patriot от перехвата ракет (над вашими странами) и уберечь ваших солдат от гибели заключается в том, чтобы отправить их в Украину и дать украинским солдатам все, в чем они нуждаются", - подчеркнул Кулеба.

Patriot для Украины - детали

Как сообщал УНИАН, Кулеба призывает министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) передать Украине все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее он заявил, что, если бы наша страна имела достаточно таких систем противовоздушной обороны, "мы бы смогли защитить не только жизнь нашего народа, но и нашу экономику от разрушения". "Отдайте нам эти чертовы Patriot", - призвал он.

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