В Минздраве отмечают, что в Украине на сегодня около 210 тысяч поддельных сертификатов.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал "ковидную амнистию" для определенных категорий населения, которые купили поддельные сертификаты.

Как сообщает корреспондент УНИАН, члены комитета рассмотрели поправки к законопроекту "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084).

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на заседании комитета отметила, что вместе с Министерством внутренних дел разработано предложение, которым от уголовной ответственности за подделку документов освобождаются те лица, которые имеют поддельный сертификат, но решили вакцинироваться и добровольно заявили о своем правонарушении и готовы содействовать правоохранительным органам в выявлении лиц, которые делают поддельные документы.

Карчевич отметила, что на сегодня в Украине действует около 210 тысяч поддельных сертификатов.

Как будет работать "ковидная амнистия" в Украине

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") написала в Facebook, что для амнистирования необходимо: "Прийти в райотдел полиции и подать заявление о том, что вы используете поддельный ковид-сертификат. 2) дать показания - где вы его взяли, у кого приобрели. 3) Дело закрывается! 4) Вы бежите делать прививки, полиция - бежит искать злоумышленника-продавца сертификатов".

Читайте такжеУкраина – третья в Европе: главный санврач рассказал об улучшении ситуации с COVID-19"Надеюсь, завтра Верховная Рада поддержит этот законопроект, и у нас так же как и в Европе смогут штрафовать до 170 тыс. грн будут ли сажать на 3 года за подделку сертификатов", - отметила она.

Что этому предшествовало

Как ранее сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, его ведомство прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Она позволит сделать прививку от коронавируса тем, кто ранее приобрел поддельный сертификат о вакцинации.

По его словам, предполагается, чтобы "они пришли к своему семейному врачу и сообщили, что у них поддельный сертификат, сообщили, где они его взяли". Ляшко говорит, что таким людям сделают прививку, а семейный врач должен сообщить о контактах того, кто подделал документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде.

Ответственность за подделку документов о вакцинации

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект номер 6084, который вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тыс. грн за подделку документов по вакцинации от COVID-19.

За принятие в первом чтении правительственного проекта закона проголосовало 282 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено дополнить Уголовный кодекс новой статьей 321-3 "Незаконные действия с документами, касающимися проведения профилактических прививок". Ею предусмотрен штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн) или ограничением свободы на срок до двух лет за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней.

За внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в соответствующую медицинскую документацию предусматривается штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 68 тыс. грн) или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Также предусмотрено за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, штраф от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. грн) или лишение свободы на срок до трех лет.

Автор: Надя Пришляк