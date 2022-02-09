Министр отметил, что ему стыдно и обидно за выходку депутатов.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за возмутительный инцидент в парламенте, где вчера депутаты осквернили флаг Украины.

Реакция словацкого министра появилась у Facebook.

Корчок отметил, что пророссийские депутаты публично облили водой флаг Украины в день, когда сам он находился в Киеве на переговорах. Он назвал это "отвратительным зрелищем". Глава МИД заявил, что Словакия просит прощения по дипломатическим каналам.

"Мне жаль и еще больше стыдно", – написал дипломат.

По мнению Корчка, причиной такого поступка стали "истерия и запугивания народа" из-за оборонной сделки с США, которые "превратились в противостояние в парламенте".

"Символы нашего соседа, который попал в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными", – написал Корчок.

Министр пообещал, что вместе с министром обороны страны проведет в парламенте дебаты с оппозицией.

Читайте такжеРаботница телеканала "Рада" попала в скандал из-за заявленного о языке и флаге (видео)Как сообщал УНИАН, вчера, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии случился инцидент с украинским флагом.

Двое депутатов из ультраправой и пророссийской "Народной партии Наша Словакия" Андрей Медвецки и Петер Крупа заблокировали трибуну, закрыв ее развернутым словацким флагом. Таким образом они планировали сорвать голосование.

В то же время представители провластной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк в противовес коллегам вышли к трибуне и развернули флаг Украины. В ответ на это депутат Медвецки взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины и депутатов, которые его держали.

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