В вероятном расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным самым серьезным разногласием стала просьба генерала мобилизовать больше солдат, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По словам чиновника, окончательная цифра Залужного приближалась к 500 тысячам, но Зеленский отказался от призыва такого количества людей, хотя военные командиры говорят, что необходимость в нем элементарна.
"Людей действительно не хватает. Даже если это просто оборонительные действия, все равно есть постоянные потери. Кто-то заболел, кто-то уволен по состоянию здоровья или кто-то переведен в тыл. Так что, желающих сидеть на настоящей линии фронта становится все меньше и меньше. Учитывая, что россияне уже несколько месяцев ведут наступательные действия, в основном на востоке Украины, потребность в людях критическая", - заявил майор, командующий подразделением на востоке Украины.
В публикации отмечается, что Залужный не злится на свое возможное увольнение.
"Действительно, отношения между ним и Зеленским испортились в течение почти двух лет войны с Россией. По словам американских и украинских чиновников, они просто не доверяли друг другу", - пишет The Washington Post.
Кроме того, указывается, что тот, кто придет на смену Залужному, почти наверняка будет близок и более лоялен президенту. Главными претендентами на этот пост являются нынешний командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и начальник военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
Вероятная отставка Залужного - актуальное
Как писал Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного, однако против выступили Буданов и Сырский.
Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель полагает, что новым главнокомандующим Зеленский хотел сделать как раз Александра Сырского, поскольку "он более лоялен президенту".