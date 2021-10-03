Общаться с журналисткой народные избранницы не захотели и ушли из бара.

Не всех народных депутатов от "Слуги народа" заинтересовала тема реформирования Украины - некоторые из них проигнорировали соответствующие мероприятия в Трускавце.

Об этом свидетельствует видео, которое обнародовала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур на своей странице в Facebook. На нем видно, как по меньшей мере двое "слуг" решили провести время в баре отеля.

"В эти минуты по расписанию заседания в Трускавце депутаты и чиновники презентуют план реформ на 2021-2023. Докладывают Владимиру Зеленскому. Но слуги народа Маргарита Шол и Татьяна Грищенко имеют другие дела", - пишет она.

Комментировать свое отсутствие на мероприятиях депутатки не стали и после появления журналистки быстро покинули бар.

Отвечая на один из комментариев под видео, журналистка народные избранницы откровенно игнорировали якобы рабочие мероприятия.

"Девушки наняты украинским народом на работу и приехали сюда на заседание. Во время заседания открыто бухают в публичном месте. Я же не домой к ним пришла", - написала она.

"Трускавец 2.0": детали

О выездном заседании "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.

Встреча "слуг народа", на которую пригласили и журналистов, проходит в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. 2 октября там выступил президент. Также стало известно, что в Трускавце"слуги" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Автор: Виолетта Орлова