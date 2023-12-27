В МИД Украины отмечают, что единственным "разворотом" в политике Германии в отношении России должна стать еще большая поддержка Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины жестко отметили, что ни о каких территориальныхе уступках России не может идти речи, а мир в Европе лежит через поражение Москвы.

Таким заявлением спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал призыв премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера к Украине смириться с временными территориальными уступками агрессору ради перемирия.

"Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Кстати, Путину хорошо известен этот регион по времени его службы под Дрезденом", - подчеркнул спикер.

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Николенко отметил, что уступки территориями непременно приведут к большей агрессии России, которая несомненно выйдет за пределы Украины.

"Мир в Европе лежит через поражение Москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а затем с канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут любые другие уступки. Его цель - уничтожение Украины и дестабилизация всей Европе", - констатирует Николенко.

По убеждению представителя МИД, единственным "разворотом" в политике Германии в отношении России может стать еще большая поддержка Украины.

"И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход", - сообщил Николенко.

Украину призывают удовлетворить требования агрессора

Как писал УНИАН, премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призывает Украину смириться с временной потерей территорий в обмен на "перемирие". При этом он убежден, что Россия должна и дальше оставаться мощной военной силой.

"Россия - наш сосед. Опасный, непредсказуемый сосед. Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не могла представлять для нас угрозу, восходит к 19 веку. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов", - сказал он.

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