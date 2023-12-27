Он также завил, что необходим разворот в политике Германии в отношении России

Украине целесообразно "временно" отдать некоторые из своих территорий для достижения перемирия в войне. Как сообщает Spiegel, об этом заявил премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер.

"Возможно, в случае прекращения огня Украине сначала придется признать, что определенные территории являются временно недоступными для Украины", - заявил он.

"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским... Но, как и в других крупных войнах, настало время для финального решения", – добавил Кречмер.

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Он снова выразил мнение, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и что союзники должны попытаться "повлиять на Путина и сделать возможным прекращение огня".

Кроме того, он заявил, что необходим разворот в политике Германии в отношении России.

"Россия - наш сосед. Опасный, непредсказуемый сосед. Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не могла представлять для нас угрозу, - это отношение, восходящее к 19 веку. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов", - сказал он.

Кречмер издавна известен своими антиукраинскими высказываниями

В частности, он настаивал на необходимости заморозить войну в Украине. Он поддерживал экспорт газа Германией из России и призвал отменить санкции Евросоюза против агрессора. Премьер-министр Саксонии также "не рассчитывает на военную победу" Украины.

Возможность мирных переговоров с Россией - последние новости

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних чиновников России, США и международных чиновников, сообщила, что Путин выражает заинтересованность в прекращении огня.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с РФ пока не будет. По его словам, переговоры в интересах Украины могут иметь место только на базе Формулы мира.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг заявления немецких СМИ о том, что Берлин может давить на Киев за закрытыми дверями, чтобы достичь мирного соглашения с Россией.

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