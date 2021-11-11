Ранее он заявлял об избиении при перевозке.

Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором запечатлена перевозка Михеила Саакашвили в тюремную больницу Тбилиси.

Видео опубликовано на странице службы в Facebook.

На ролике можно увидеть, что охранники несут политика в палату за руки и за ноги. Он сопротивляется.

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем видеоматериалы, на которых запечатлено размещение Михеила Саакашвили, заключенного в ЛПУ №18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату и тот факт, что Саакашвили совершил физическое нападение на персонал и повредил медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

Уже в палате Саакашвили сбросил с прикроватной тумбочки какое-то устройство.

Читайте такжеМинистр культуры Александр Ткаченко подал в отставкуОтмечается, что Генеральная инспекция Минюста уже начала расследование этого инцидента.

Состояние Саакашвили

8 ноября на 39-й день голодовки экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили был транспортирован из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию "похищением".

Украина разочарована таким шагом грузинских властей. Министерство иностранных дел направило Грузии ноту по этому поводу и призвало грузинскую сторону безотлагательно перевезти гражданина Украины Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, где были б все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

Справка УНИАН. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Автор: Людмила Жерновская