Михеил Саакашвили заявил, что вынужден был сопротивляться, когда его переводили в тюремную больницу.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили, которого перевели тюремную больницу, заявил об избиении. Он отказался от каких-либо медицинских манипуляций и на контакт с медиками не идет.

Об этом пишет Radio Tavisupleba.

Все подробности Саакашвили описал в письме, которое зачитал его адвокат Нико Гварамия

"Меня вытащили из машины, повалили на землю (...) и несколько раз ударили по шее. Меня тянули за волосы, и, конечно же, в это время я сопротивлялся", - написал политик.

Читайте такжеСаакашвили в Грузии перевезли в другую тюрьму против его воли, он сопротивлялся – нардепПо его словам, в тюремной больнице он встретился "с похожим на преступника" фельдшером, который пытался что-то вколоть.

"Моя реакция была спровоцирована всеми этими оскорблениями и насилием. Все действовали как настоящие преступники", – объяснил Саакашвили.

При этом он уточнил, что на контакт с врачами не идет, отказывается от любых манипуляций и требует встречи со своим личным врачом. Также политик считает, что его перевезли в тюремную больницу, чтобы физически уничтожить "по приказу Путина".

Состояние Саакашвили

8 ноября на 39-й день голодовки экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили был транспортирован из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию "похищением".

Украина разочарована таким шагом грузинских властей. Министерство иностранных дел направило Грузии ноту по этому поводу и призвало грузинскую сторону безотлагательно перевезти гражданина Украины Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, где были б все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

Справка УНИАН. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Автор: Анастасия Горбачева