В то же время почти 70% украинцев убеждены, что страна движется в неправильном направлении.

Рейтинг доверия украинцев к политикам возглавляет президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте такжеКравчук заявил, что Украина должна быть в НАТО, а мнение России не играет никакой роли (видео)Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта.

Согласно результатам опроса, 69% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном, 9% - не определились. По сравнению с началом февраля ситуация не изменилась.

Также отмечается, что рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 43% опрошенных, не доверяют - 55%.

Лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 28%, не доверяют - 70%.

Лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%.

Сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%. Председателю политического совета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 70%, не знают его - 12%.

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют - 50%, почти треть не слышали о таком.

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 32%, не знают его - 54%.

Общественному деятелю Сергею Стерненко доверяют 10%, не доверяют - 26%, не знают его - 58%.

*** Методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

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Автор: Константин Гончаров