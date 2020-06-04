Новый вице-премьер по евроинтеграции: кто такая Ольга Стефанишина

4 июня Верховная Рада согласовала кандидатуру Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В Украине 4 июня изменился вице-премьер министр, курирующий направление европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Вадима Пристайко эту должность теперь занимает Ольга Стефанишина. Чем известна новая вице-премьер, о ее биографии и деятельности читайте ниже.

Биография Ольги Стефанишиной

Родилась 29 октября 1985 года. Имеет два высших образования. В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (квалификация юриста-международника, переводчика с английского языка). Через 8 лет окончила Одесский национальный университет, получив квалификацию специалиста по финансам и кредиту.

Имеет пятый ранг госслужащего, награждена почетной грамотой Кабмина.

Ольга Стефанишина - карьера

С 2006 по 2007 год занималась частной юридической практикой. Далее работала в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства на должности специалиста-руководителя отдела по вопросам правового обеспечения европейской интеграции (2007-2010 годы).

С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

После увольнения в 2019 году работала советником в юридической фирме.

4 июня назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, заменив Вадима Пристайко.

Декларация Ольги Стефанишиной

Чиновница владеет тремя квартирами в Одессе и одной - в Киеве. Также в ее собственности есть автомобиль Toyota RAV4 2009 года выпуска, приобретенный в 2012 году. За прошлый год она получила 800 тысяч гривень заработной платы. Другого имущества и доходов Стефанишина в электронной декларации не указала.

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