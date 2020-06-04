Рада уволила Пристайко с должности вице-премьер-министра по евроинтеграции

Планируется его назначение послом в Великобритании.

Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№3583) проголосовали 296 народных депутатов.

Во фракции «Слуга народа» заявили, что Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает Программу деятельности Кабинета министров Украины, а также вопрос об освобождении и назначении некоторых членов правительства.

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