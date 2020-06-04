Рада уволила Пристайко с должности вице-премьер-министра по евроинтеграции
11:23, 04 июня 2020Политика
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Планируется его назначение послом в Великобритании.
Вадим Пристайко / фото УНИАН
Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№3583) проголосовали 296 народных депутатов.
Во фракции «Слуга народа» заявили, что Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает Программу деятельности Кабинета министров Украины, а также вопрос об освобождении и назначении некоторых членов правительства.
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