Вместо Пристайко: назначен новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции
11:35, 04 июня 2020Политика
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Предварительно, 4 июня, Кабмин уволил с этой должности Вадима Пристайко.
Увольнение Пристайко - Рада назначила нового вице-премьера / фото УНИАН
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины стала Ольга Стефанишина.
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За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.
Предварительно, 4 июня, Кабмин уволил с этой должности Вадима Пристайко. Во фракции «Слуга народа» заявили, что Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает Программу деятельности Кабинета министров Украины, а также вопрос об увольнении и назначении некоторых членов правительства.
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