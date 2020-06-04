цей матеріал доступний українською

Вместо Пристайко: назначен новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции

11:35, 04 июня 2020
Политика
711 0
Увольнение Пристайко - Рада назначила нового вице-премьера / фото УНИАН

Читайте такжеУкраина никогда не согласится на навязанный Россией или "ЛНДР" сценарий - Кулеба

За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.

Предварительно, 4 июня, Кабмин уволил с этой должности Вадима Пристайко. Во фракции «Слуга народа» заявили, что Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривает Программу деятельности Кабинета министров Украины, а также вопрос об увольнении и назначении некоторых членов правительства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter