"Было нелегко": жена Зеленского прервала молчание и рассказала, как с сыном переболела COVID-19

Первая леди получила положительный результат теста на коронавирус 12 июня.

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, как они с семилетним сыном Кириллом переболели COVID-19.

Читайте такжеЕлена Зеленская выздоровела от коронавируса Об этом она после долгой паузы, которая была связана с болезнью, написала в своем Instagram.

«Известие о болезни стало для меня полной неожиданностью. Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест раз в неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели, и у нас есть антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем», - отметила она.

При этом Елена Зеленская рассказала, когда узнала о болезни сына и как он ее перенес:

«Когда я была «на пике» болезни (было три неприятныї дня, когда я чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что у моего семилетнего Кирилла также положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее».

Также она призналась, что было нелегко, добавив, что больше беспокоилась не за себя, а за близких: «Сильно переживала за здоровье людей, с которыми контактировала накануне».

Супруга президента уточнила, что болезнь и восстановление после нее длились более месяца.

Она призвала украинцев беречь себя и не недооценивать эту болезнь.

«Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка «подарили» мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому умоляю - не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь о всех», - резюмировала Зеленская.

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Автор: Катерина Шварц