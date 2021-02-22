Глава Чечни, комментируя возникший скандал, не забыл озвучить ключевые тезисы российской пропаганды.

Глава Чеченской республики РФ, соратник Владимира Путина Рамзан Кадыров прокомментировал скандал, возникший из-за его совместного фото с вице-премьером Украины Олегом Уруским.

В своем Телеграм-канале Кадыров написал, что до сегодняшнего дня не был знаком с украинским чиновником. О том, что рядом с ним находился вице-премьер Украины, Кадыров, как заверяет он сам, узнал из СМИ.

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"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - заявил соратник Путина.

Далее он повторил популярные в России пропагандистские тезисы о войне на Донбассе, заявив также, что для Уруского оказаться с ним на фото должно быть честью.

Фото Уруского с Кадыровым: с чего начался скандал

Сегодня в сети появилось фото вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с Кадыровым, сделанное на международной выставке оружия в Абу-Даби (ОАЭ).

Премьер Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера "срочного объяснения".

Украинский чиновник, комментируя скандал, отметил, что не считает правильным "шарахаться" от представителей России.

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Автор: УНИАН