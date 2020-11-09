Замещение населения в Крыму после аннексии - это "задача, которую надо решать".

Возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины может быть "более легким вариантом", чем возвращение оккупированной части Донбасса,

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Радио Свобода.

"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма обратно в Украину полноценно как оккупированную сегодня территорию более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", - сказал Резников.

При этом он отметил, что замещение населения в Крыму после аннексии - это "задача, которую надо решать".

"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть так же гибридные ходы", - добавил министр.

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По данным пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины, за время аннексии Крыма Россией полуостров покинули почти 48 тысяч человек. В то же время осуществляется заселение полуострова россиянами.

В Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины обратили внимание на то, что до начала аннексии население в Севастополе составляло 400 тысяч человек. В ведомстве считают, что большинство вновь прибывших - российские военные, и настаивают, что речь идет о намеренном замещении населения города.

Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: Александр Топчий