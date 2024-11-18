США разрешили удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, чтобы укрепить позицию Киева перед переговорами.

После почти 1000 дней сопротивления российскому вторжению союзники Украины все больше стремятся положить конец боевым действиям в Украине и подталкивают Владимира Зеленского к сделке с Владимиром Путиным, чтобы заманить его за стол переговоров.

Как заявили Bloomberg два европейских чиновника, все большее признание получает тот факт, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку ясно, что ни одна из сторон не может добиться решающей победы.

Как отмечает издание, США накануне саммита G-20 наконец-то решили разрешить удары ракетами большой дальности по территории России.

Видео дня

"Идея этого сдвига заключается в том, что он поможет укрепить позицию Зеленского до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы он мог подойти к возможным переговорам с более сильной позицией", - говорится в статье. При этом, по мнению экспертов, это разрешение будет означать серьезную эскалацию, но вряд ли это кардинально изменит ход конфликта.

Также к обсуждению завершения войны присоединился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он собирается представить свое предложение о заморозке конфликта на нынешних условиях на встрече G20 в Рио-де-Жанейро в понедельник.

Внезапное появление множества месседжей об урегулировании войны показывает, что союзники Украины пытаются опередить возвращение Трампа и возможность резкого сокращения поддержки США, отмечает Bloomberg.

При этом, отмечает издание, на саммите G-20 не будут присутствовать ни Зеленский, ни Путин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался приглашать украинского президента. Путин также не будет присутствовать из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом.

"Формулировка по Украине в почти окончательном коммюнике расстроит Зеленского и его союзников по G-7. Это похоже на то, что было согласовано в прошлом году в Нью-Дели, когда осуждение вторжения России было отклонено", - пишет Bloomberg.

Эрдоган представил свой мирный план для Украины

Как писал Bloomberg, согласно его сценарию, Украина должна отказаться от вступления в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки Путину.

Турецкий план также предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: