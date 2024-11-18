После почти 1000 дней сопротивления российскому вторжению союзники Украины все больше стремятся положить конец боевым действиям в Украине и подталкивают Владимира Зеленского к сделке с Владимиром Путиным, чтобы заманить его за стол переговоров.
Как заявили Bloomberg два европейских чиновника, все большее признание получает тот факт, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку ясно, что ни одна из сторон не может добиться решающей победы.
Как отмечает издание, США накануне саммита G-20 наконец-то решили разрешить удары ракетами большой дальности по территории России.
"Идея этого сдвига заключается в том, что он поможет укрепить позицию Зеленского до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы он мог подойти к возможным переговорам с более сильной позицией", - говорится в статье. При этом, по мнению экспертов, это разрешение будет означать серьезную эскалацию, но вряд ли это кардинально изменит ход конфликта.
Также к обсуждению завершения войны присоединился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он собирается представить свое предложение о заморозке конфликта на нынешних условиях на встрече G20 в Рио-де-Жанейро в понедельник.
Внезапное появление множества месседжей об урегулировании войны показывает, что союзники Украины пытаются опередить возвращение Трампа и возможность резкого сокращения поддержки США, отмечает Bloomberg.
При этом, отмечает издание, на саммите G-20 не будут присутствовать ни Зеленский, ни Путин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался приглашать украинского президента. Путин также не будет присутствовать из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом.
"Формулировка по Украине в почти окончательном коммюнике расстроит Зеленского и его союзников по G-7. Это похоже на то, что было согласовано в прошлом году в Нью-Дели, когда осуждение вторжения России было отклонено", - пишет Bloomberg.
Эрдоган представил свой мирный план для Украины
Как писал Bloomberg, согласно его сценарию, Украина должна отказаться от вступления в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки Путину.
Турецкий план также предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО.