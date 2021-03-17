По словам председателя Верховной Рады, представители спецслужбы общались с аппаратом парламента в рамках расследования дела о голосовании за Харьковские соглашения.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что делали в парламенте сотрудники Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью одному из телеканалов он сообщил, что работники СБУ были в парламенте в рамках расследования дела о голосовании за Харьковские соглашения в 2010 году.

«Со мной, к счастью, они не встречались. В моем помещении, там, где я работаю, их также не было», - сказал Разумков.

Он отметил, что представители СБУ работали на Садовой, 3А, где размещаются комитеты парламента.

«Они общались с аппаратом», - отметил спикер.

«Было несколько позиций по документационному обеспечению - мы им предоставили эту информацию. Аппарат выполнил свою функцию», - рассказал Разумков.

По его словам, также были вопросы относительно компьютеров, но «компьютеры, которые работали во ВРУ в 2010 году, были переданы в 2016 году в другие институты, и сегодня их нет в стенах парламента».

Разумков также сообщил, что есть еще архив, где хранятся все документы, и оттуда они будут передаваться в СБУ.

«А дальше каждый будет заниматься своим делом», - добавил председатель парламента.

Обыски в Раде: что известно

16 марта Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, привлеченных к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

Они проводились в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении ВРУ, Совете национальной безопасности и обороны, Министерстве иностранных дел и Кабинете министров.

По данным пресс-центра СБУ, во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам Украины.

Харьковские соглашения: что нужно знать

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и РФ, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на «дешевый» газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления снижения, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году.

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Автор: Надя Пришляк