Обыски провели в Верховной Раде, Совете нацбезопасности и обороны, Министерстве иностранных дел Украины и Кабмине.

Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, привлеченных к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

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Как сообщает пресс-служба СБУ, обыски провели в Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении ВРУ, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров.

"Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам", - говорится в сообщении.

"Харьковские соглашения": что известно

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и РФ, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на «дешевый» газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашение, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, Россия сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем на его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования ВР за Харьковские соглашения в 2010 году.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ, если сочтет необходимым, может открыть производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении некоторых депутатов.

Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за одобрение соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания ЧФ РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали оккупация Крыма и война в Донбассе.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике...", - отметил он.

Секретарь СНБО уточнил, что в переданном СБУ списке депутатов есть и действующие народные депутаты и олигархи.

12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений.

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Автор: Антонина Доломанжи