Их проводят в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Кличко, в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам.

Обыски в доме Киевского городского головы Виталия Кличко не касаются мэра.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит", - отметил он.

По словам Дегтяренко, сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с привлечением спецподразделения ЦСО "А" проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам.

"Они проходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - уточнил пресс-секретарь СБУ.

Что произошло

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сегодня утром в подъезд дома, где он проживает, ворвалась вооруженная группа вероятно представителей правоохранительных органов.

Также Кличко высказал предположение, что такие действия связаны с "нападениями" правоохранительных органов в отношении киевской городской власти.

Сейчас примерно пять человек в экипировке СБУ с оружием находятся на несколько этажей ниже квартиры киевского городского головы и проводят там следственные действия.

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Автор: Антонина Доломанжи