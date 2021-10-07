Следующее заседание ВСК по вагнеровцам запланировано на следующую неделю.

Общественность может никогда не узнать, кто дал приказ об отмене операции по захвату вагнеровцев, если соответствующие данные не рассекретят.

Об этом сообщила председатель ВСК Марьяна Безуглая журналистам по завершению очередного заседания комиссии.

Безуглая не сообщила ничего принципиально нового относительно обстоятельств переноса или отмены спецоперации.

Она рассказала, что комиссия заслушала лиц, которые были причастны к этой спецоперации и в дальнейшем будет работать с этим материалом, чтобы сделать свои выводы.

Что касается заседания, то она сообщила, что "мы получили информацию от разведывательного общества, которая потенциально подтверждает то, что российские спецслужбы могли знать о специальных мерах с украинской стороны уже с мая 20-го года. А именно - ГРУ ГШ РФ - с июля 20 года, а ФСБ - с мая 20-го года".

Вместе с тем она не ответила, известно ли было украинским спецслужбам, что противник раскрыл их замысел по захвату вагнеровцев, отметив, что осведомленность российских спецслужб о планах украинских разведчиков - это лишь предположение.

Комментируя заявление журналиста Юрия Бутусова, что существовал план спецоперации, санкционированной министром обороны Андреем Тараном, Безуглая отметила, что Бутусов не может знать о таких вещах, поскольку это - секретная информация и сама тоже не комментирует это также из-за секретности.

Вместе с тем Безуглая сообщила, что на заседании комиссии звучали фамилии, кто дал распоряжение на спецоперацию и кто, когда именно и при каких обстоятельствах принял решение ее не проводить, однако эту информацию ВСК может и не раскрыть в своих выводах, если ее не рассекретят.

"ВСК получила эту информацию. При этом есть данные из разных источников совпадают, есть данные, которые должны быть проверены. Назывались разные фамилии. Но эта информация является закрытой. Если в рамках закона о государственной тайне мы не сможем обнародовать ту или иную информацию, то вы ее не обнародуем", - сказала она.

В завершение она сообщила, что следующее заседание ВСК запланировано на следующую неделю.

Спецоперация с "вагнеровцами" - справка УНИАН

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины и их задержания, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Автор: Дмитрий Хилюк