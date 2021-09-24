На следующей неделе комиссия не будет заседать.

Председатель парламентской ВСК по вагнеровцам Марьяна Безуглая не сообщила ничего нового, зато поссорилась с активистами из "Руху опору капітуляції" та "Демократичної сокири", которые пришли задать ей вопрос по работе ВСК.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в начале брифинга Безуглой в фойе комитетов ВРУ ей не понравилось, что за ее спиной стоят активисты с плакатами "ст. 111 УК - Государственная измена". Она отказалась продолжать брифинг и пыталась уйти. Однако журналисты уговорили народного депутата все же ответить на вопросы. Безуглая согласилась с условием, что она станет так, что активистов не было видно в кадре.

"Я не буду продолжать брифинг!", - сказала она, оглянувшись на активистов. "Наши камеры направлены на вас", - ответили журналисты.

Также она обвинила активистов, что они неосознанно стали инструментом в информационной войне с Украиной, когда они спросили ее, почему ГБР не хочет вести расследование по заявлению о возможной государственной измене руководства государства в контексте срыва спецоперации по вагнеровцах.

"Мне жаль, что патриотическая молодежь становится инструментом России по дезинформации. Вы являетесь инструментами России в противодействии Украине. Вас используют, чтобы разрушить украинское государство. Подумайте, кто манипулируя вами, чтобы такое уголовное производство было (суд обязал ГБР и Офис генпрокурора зарегистрировать соответствующее уголовное производство после обращения общественных организаций в суд - УНИАН)", - сказала она.

По сути работы комиссии Безуглая не сообщила ничего нового, отметила лишь, что сегодня комиссия заслушала бывшего главу Внешней разведки МОУ Василия Бурбу и продолжит заседание после паузы на следующей неделе, то есть через неделю. И что на следующем заседании комиссия также начнет изучать вопрос по Иловайску.

По докладу Бурбы на комиссии, то Безуглая отметила, что доклад является засекреченным. В частности она не ответила, кто приказал Бурбе приостановить спецоперацию по задержанию вагнеровцев: "Все детали доклада Бурбы являются секретными".

Также она пообещала, что все, что не является тайной, будет опубликовано на сайте комиссии после обнародования ее промежуточного отчета.

Кроме того, председатель комиссии рассказала, что сейчас прорабатывается комиссией вместе с правоохранительными органами передача данных о сотнях российских наемников, воевавших против Украины в международные инстанции, в Интерпол.

Безуглая сообщила, что Россия ведет против Украины дезинформационную спецоперацию, что в ней задействованы украинские и зарубежные субъекты, однако никакой конкретики нардеп не озвучила.

Спецоперация с "вагнеровцами" - справка УНИАН

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины и их задержания, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Автор: Дмитрий Хилюк