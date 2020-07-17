Рада призвала международное сообщество осудить голосование за "обнуление Путина" в оккупированном Крыму

Украинский парламент также призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Верховная Рада Украины приняла постановление о заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе (№3736).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 306 из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается утвердить соответствующее заявление ВР и поручить председателю ВР обеспечить безотлагательное направление текста Заявления в парламенты иностранных государств и международные парламентские организации.

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Так, Верховная Рада призывает демократические страны мира не признавать результаты конституционного референдума Российской Федерации в части незаконного голосования на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, а также в части голосования граждан Украины - жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях с незаконно выданными паспортами гражданина Российской Федерации.

ВР также призывает членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение незаконного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, а также привлечение к голосованию жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях с незаконно выданными паспортами гражданина Российской Федерации.

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Кроме того, украинский парламент призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщал УНИАН, всероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ продолжалось с 25 июня по 1 июля.

Голосование также незаконно организовали на оккупированных Россией территориях Украины - в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

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Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Изменения в Конституцию РФ предусматривают "обнуление" президентских сроков Путина - после принятия поправок он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года.

4 июля эти поправки вступили в силу.

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