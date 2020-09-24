Также Зеленский на Генассамблее ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал вынесение обновленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму на рассмотрение Генассамблеи ООН до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общих прений 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в онлайн-режиме.

«Призываю поддержать обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца этого года», - сказал Зеленский.

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Президент отметил: «самое главное: вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции».

Также Владимир Зеленский призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова», - сказал Зеленский.

Международная платформа по деоккупации Крыма: что это такое

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым - это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложит Германии присоединиться к будущей международной платформе по деоккупации Крыма.

Оккупация Крыма Россией: хронология событий

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределение. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров