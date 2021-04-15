Послы "Большой семерки" видят в роспуске ОАСК важный шаг для реформы судебной системы Украины.

Послы стран "Большой семерки" выступили за роспуск Окружного административного суда Киева, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева, ведь это важный шаг в процессе комплексной реформы судебной системы в Украине", - говорится на странице киевского представительства стран Группы семи в Twitter.

Читайте такжеСудья Вовк отреагировал на призыв ликвидировать его самого вместо ликвидации судаТам также добавили, что жизненно важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, а отбор в него осуществлялся справедливо, на основе профессиональных заслуг и с тщательной проверкой честности.

"Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также имеет важное значение для обеспечения высокого уровня добропорядочности судей", - добавили в G7.

Ликвидация ОАСК: что известно

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В президентском законопроекте предусмотрено образовать Киевский городской окружной административный суд (КМОАС), ликвидировав Окружной административный суд города Киева.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

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Перевод: Катерина Комолова