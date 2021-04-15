По словам послов G7, жизненно важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Послы стран "Большой семерки" выступили за роспуск Окружного административного суда Киева, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева, ведь это важный шаг в процессе комплексной реформы судебной системы в Украине", - говорится на странице киевского представительства стран Группы семи в Twitter.

Читайте такжеСудья Вовк отреагировал на призыв ликвидировать его самого вместо ликвидации судаТам также добавили, что жизненно важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, а отбор в него осуществлялся справедливо, на основе профессиональных заслуг и с тщательной проверкой честности. 

"Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также имеет важное значение для обеспечения высокого уровня добропорядочности судей", - добавили в G7.

скриншот, twitter.com/G7AmbReformUA

Ликвидация ОАСК: что известно

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Перевод: Катерина Комолова