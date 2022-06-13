Дипломат сообщил, что приемлемым результатом войны для ЕС станет возврат к позициям до полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

Евросоюзу придется сосуществовать с Россией, несмотря на те зверства, которые россияне совершают в Украине.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь призвал "не унижать Россию".

"Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте", — заявил Боррель.

Дипломат сообщил, что приемлемым результатом войны для ЕС станет возврат к позициям до полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

"Все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами, и Украине необходимо иметь возможность подойти к этому этапу с позиции силы, чтобы Россия больше не могла оккупировать территорию, которую она завоевала и оккупировала с 24 февраля", — заявил Боррель.

Война в Украине:

Из-за полномасштабной войны в Украине, по данным ООН, количество людей на грани голодной смерти достигнет 323 миллионов человек.

5 июня 2022 года Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия напрямую ответственна за недостачу зерна в мире, потому что блокирует порты Украины.

Боррель заявил, что Евросоюз ввел санкции, чтобы нанести удар по способности России продолжать войну.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью французской региональной прессе заявил, что Россию не нужно "унижать", чтобы "в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем".

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